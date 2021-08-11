Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit düşen Eren Bülbül’ün ailesinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. İlçenin Çamlıdüz Yaylası’nda bulunan anne Ayşe Bülbül “Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yerinden yavrumun çok sayıda ziyaretçisi oluyor. Ben onlarla gurur duyuyorum. Yıllar geçti, dördüncü yılı oldu, aynı bugünkü gibi. Allah düşman başına evlat acısını vermesin” diye konuştu.

YAVRUMU KISKANIYORUM

Anne Bülbül, oğlunu defnettikten sonra yaşadıklarını söyle anlattı: “Ben yavrumun şehit edildiğine inanamıyorum. Yavrumu kıskanıyorum. Benim Eren’imdi, tüm Türkiye’nin Eren’i oldu. Benim yavrumu ve bizleri unutmayan herkesten Allah razı olsun. Yavrum, tüm Türkiye’nin evladı oldu.”

Anne Bülbül, Eren’in ismini anneannesinin koyduğunu hatırlatarak, “Eren’i dördüncü yılı oldu hâlen bekliyorum, hâlen kapıları kilitlemiyorum. Çocuklar, akşamları kapıyı arkadan kilitlediklerinde benim zoruma gidiyor. ‘Benim yavrum çıkıp gelecek’ diye bekliyorum ama dört yıl oldu. Aynı acı, aynı duygu, aynı o şehit edildiği günkü içimdeki o burukluklar, o acılar, aynen benim içimde yine devam ediyor ama yapacak bir şey yok, vatan sağ olsun diyeceğiz” diye konuştu.

Ayşe Bülbül, “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” adlı sinema filmine ilişkin soru üzerine, filmde kendisinin ya da çocuklarının oynamadığını, anlattıkları bilgilerin filmde aktarılacağını söyledi.

Bülbül, “Yavrumun canını ortaya koyarak yaptığı fedakârlık unutulmayacak. Eren, benim evladım değil de başkasının evladı da olsaydı ben aynı duyguyu, aynı acıyı başkasının evladında da yaşardım” dedi.

Bülbül, yavrusunun anlatılacağı filmi izleyeceğini belirterek, şunları kaydetti: “Eren’in, bizlerin hayatı canlanacak. Bizim hayatımız çok çileyle geçti, o çileleri bir daha tekrar izlemek beni biraz üzecek. Eren’in doğumundan 15 yaşına kadar çektiği çileler, yokluklar anlatılacak. Eren’i oynayacak çocuklar yavruma benziyorlar. Yavrumu bulmuş getirmişler gibi ama kendi yavrun gibi hissetmiyorsun.”

'Türkiye'nin Eren'i' 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit edilen Eren Bülbül'ün aramızdan ayrılışının 4. yılında da acısını ilk günki gibi hissettiğini söyleyen Anne Bülbül, 4 yıl değil, 1400 yıl geçse de Eren'in acısının bitmeyeceğini söyledi.