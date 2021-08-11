Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 13.30 sıralarında Sarılar Mahallesinden başlayan ve rüzgarın etkisiyle Hatipler Mahallesi’ne ilerleyen yangın yerleşim yerlerine yakınlığı ile korku ve paniğe sebep olurken, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü.

10 HEKTARLIK ALAN YANDI

Yaklaşık 10 hektar ormanlık alan ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangına 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda helikopter, arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiyeler, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı su tankerleri, vidanjörler ve özel sektöre ait su tankerleri müdahalede bulunuldu.

Yangının başlamasının ardından ekiplerle birlikte yangın bölgesine gelen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşlar ve itfaiye ekipleriyle birlikte söndürme çalışmasına katıldı. Yangın bölgesine gelen AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ile birlikte yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

"HAYVANLARI SON ANDA KURTARDILAR"

Yangının başladığı noktaya yakın bir bölgede bulunan Abdil Keçer’e ait ağıllarda bulunan büyük ve küçükbaş hayvanlar, alevlerin yaklaşmasıyla ağıllardan çıkarılarak yangın bölgesinden uzaklaştırıldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle de ağıllar ve hayvan sahiplerinin kaldığı barakalar yanmaktan kurtuldu. Ağılların önünde bulunan hayvanlara ait saman ve yemler çam ağaçlarından fırlayan kozalaklar nedeniyle tutuşurken, ekipler tarafından söndürülen samanlar kazılan çukurlara gömülmek suretiyle imha edildi.

"YEM VE SAMANLARIM YANDI"

Hayvanlarını son anda kurtardıklarını belirten Abdil Keçer “Bir anda alevler yaklaşmaya başladı. Hayvanlarımızı ağıllardan çıkarıp aşağıdaki boş araziye götürdük. Çok şükür hayvanlarımızda ve kendimizde bir şey yok. Yemlerimiz ve samanlarımız yandı. Yetkililerden bu konuda yardım istiyorum” dedi.

Son dakika... Manavgat'taki orman yangınını çocuk çıkarmış Bir haftadır gece gündüz demeden orman yangıları ile mücadelemiz devam ederken şoke eden bir son dakika haberi geldi. Yangında en çok kayıp veren Manavgat'tı buradaki orman yangınını çıkaranın 12 yaşında bir çocuk olduğu belirlendi.

Bakan Pakdemirli açıkladı: Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı Türkiye genelinde orman yangınlarından 198'i kontrol altında. 4 ildeki 10 noktada söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.