Olay, Diyarbakır Dicle ilçesine bağlı kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında hayvan otlatma yeri yüzünden çıktıüı iddia edilen tartışma, kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve silahla saldırınken, Erdal Kaçar (46) vücuduna isabet eden kurşunlarla, Cuma Umay (44) ise bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine helikopter ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Kaçar ile Umay, burada yapılan yüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Olay sonrası mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
'Koyunlarını evimin önünde otlatma' kavgasında eşini öldürdü Adana’da komşusunun küçükbaş hayvanlarının evinin önünde otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada, genç kadın kocasının kullandığı pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
Koyun otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı Niğde’de iki aile arasında çıkan koyun otlatma kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'daki hayvan otlatma kavgasında 2 kişi canından oldu
Diyarbakır'da iki aile arasında hayvan otlatma yeri yüzünden çıkan kavga 2 kişinin ölümü ile son buldu.
Olay, Diyarbakır Dicle ilçesine bağlı kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında hayvan otlatma yeri yüzünden çıktıüı iddia edilen tartışma, kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve silahla saldırınken, Erdal Kaçar (46) vücuduna isabet eden kurşunlarla, Cuma Umay (44) ise bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine helikopter ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Kaçar ile Umay, burada yapılan yüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Olay sonrası mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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