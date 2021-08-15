Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza Bolu'da meydana geldi. TEM Otoyolunda bir dinlenme tesisinin doğalgaz kuyusuna su motorunu tamir etmek için giren teknisyen, bir anda dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düşüp oldu.

ARIZAYI GİDERMEK İÇİN KUYUYA GİRMİŞTİ

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinin içerisinde bulunan doğalgaz kuyusundaki su motoru arıza yaptı. Arızayı gidermek için kuyuya giren teknisyen Mazhar Palta (60), dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten kuyunun içine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Palta’nın kuyuya düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Palta, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Palta’nın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AFAD ekiplerinin gaz ölçümü yaptığı tesis güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

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