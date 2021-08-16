Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Binbir çeşit satılan deodorantlar ter kokusuna sebep olan bakterileri etkisiz hâle getirerek engel olur. Deodorant uygulandıktan sonraki ilk birkaç saat gayet etkilidir. Ancak daha sonra, vücudumuzdaki terin ortaya çıkmasıyla deodorantla karışarak kıyafetlerimize yapışır. Çünkü koltuk altı için kullandığımız çoğu deodorantın içinde alüminyum bulunuyor. Terlemeyi önlemeye çalışan ana madde alüminyum tuzlarıdır. Bu alüminyum da terinizle birleştiğinde bir tepkime oluşarak sarı lekelere davetiye çıkarıyor. Üstelik terinizle birleştiği için diğer lekelere göre daha kalıcı hâle geliyor. Bu yüzden deodorant seçerken üstünde yer alan içerik kısmına dikkat etmenizde fayda var.

Aşırı terleme hastalık belirtisi mi? Vücudun doğal kliması olan terleme bazı kişiler için yaz aylarında işkence hâline geliyor. Aşırı terleme bir taraftan sosyal ilişkileri etkilerken, diğer taraftan da hastalık belirtisi olabileceği için ihmal edilmemesi gerekiyor.

Ellerde ve ayaklarda terlemelere dikkat Dr. Ayfer Aydın, ellerde ve ayaklarda oluşan terlemelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.