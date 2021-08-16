Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Beyaz çamaşırlardaki bu sararmaların başta terleme, kötü yıkama gibi birçok sebebi olabilir. Kötü yıkamanın içine ısı, deterjan seçimi gibi faktörlerde devreye giriyor. Bunun yanı sıra bir diğer dikkat etmeniz gereken şeyler ise beyazları sadece beyazlarla yıkamak. Yani beyaz çamaşırınızın renkli etiketi bile sararma ya da grileşmeye yol açabiliyor. Beyazlarda oluşan sararmadan kurtulmak için sıradan bir yıkama yetersiz olacaktır. Çoğu zaman beyazları çamaşır suyunda bekletmek işe yarayabilir ancak kimyasal bir madde olduğu için bu da çamaşırlarınızın erken yıpranmasına sebep olacaktır.

PEKİ BEYAZLAR BU SARARMA OLAYINDAN NASIL KURTULACAK?

¥ Hemen herkesin evinde bulunan her derde deva karbonat aynı zamanda iyi bir beyazlatıcıdır. Deterjanınızın yanı sıra makinenize yarım çay bardağı kadar karbonat eklerseniz bembeyaz çamaşırlara kavuşabilirsiniz.

¥ Asidik içeriği ile limon da beyazlatma işleminde yardımcınız olabilir. Yarım çay bardağı limon suyunu kaynar suyla karıştırın ve çamaşırlarınızı bu limonlu su içerisinde bir ila iki saat bekletin. Suyunu sıkıp kurumaya bıraktığınız çamaşırlarınızdaki farkı göreceksiniz.

¥ Lekeli çamaşırı makineye atmadan önce haricen leke çıkarıcı (beyaz sabun da olabilir) uygulayarak ovup bir süre beklettikten sonra makinede yıkadığınızda da sararmanın önüne geçebilirsiniz.

¥ Bulaşık deterjanının leke giderici etkisi sayesinde koltuk altı sararmalarından kurtulmak mümkün. Bir bardak ılık suya bir miktar bulaşık deterjanı koyularak köpürtülmesi ve içerisinde lekeli kıyafetin bekletilmesi sonucu kıyafetin lekeden kolaylıkla arındığını göreceksiniz.

Deodorantlardaki gizli sarartıcı: Alüminyum Terleme vücudun ısı kontrol mekanizmasının temel unsurudur. Sıcak ortamda veya fiziki aktivite sırasında terleme artar. Ter kokusunu bastırmak yerine ilk hedefiniz bu kokunun oluşmasını engellemek olmalıdır. Bu kısımda ise hepimizin ilk aklına gelen deodorantlardır.