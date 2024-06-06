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8 senedir ölüleri sular altında! Mahalleli isyan etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'de baraj sularının yükselmesiyle mezarlıklar sular altında kaldı. 8 senedir aynı sorunu yaşayan mahalleli yetkililerden yardım istedi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nin mezarlığı 8 yıldır Torul Barajı'nın su seviyesinin artmasıyla yaz aylarında sular altında kalıyor. Yakınlarının mezarlarının sular altında kaldığını gören mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşıyor.

8 senedir ölüleri sular altında! Mahalleli isyan etti - 1. Resim

Sorunun yıllardır sürdüğünü ve herhangi bir çözüm bulunamadığını dile getiren mahalle sakinleri, tek çözümün mezarların taşınması olduğunu ifade etti.

8 senedir ölüleri sular altında! Mahalleli isyan etti - 2. Resim

"ÖLÜLERİMİZ 8 SENEDİR SULAR ALTINDA"

Yaşanan soruna çözüm bulunmasını isteyen Çamlıca Mahallesi sakini Erhan Öztekin, “Burada ölülerimiz 8 senedir sular altında kalıyor. Yetkililer geldiler ama şu ana kadar bir çözüm bulunamadı. Şu anda gördüğünüz gibi sular altında yine. Buna bir an önce önlem alınmasını yetkililerden rica ediyoruz.

8 senedir ölüleri sular altında! Mahalleli isyan etti - 3. Resim

Çözüm burada kalan mezarlıkların yukarıya taşınması, çözüm bu başka çözüm olmaz. Duvarın altı toprak olduğu için buraya sürekli su geçiyor. Baraj yükseldiği zaman, duvarın altı toprak olduğu için ne yapılırsa yapılsın buradan su sızacak.

8 senedir ölüleri sular altında! Mahalleli isyan etti - 4. Resim

Benim atalarım, annem, babam, kız kardeşim burada yatıyor. Buradaki herkes tanıdığımız insanlardı zaten. Bu mezarların kesinlikle nakledilmesi lazım” dedi.

8 senedir ölüleri sular altında! Mahalleli isyan etti - 5. Resim

8 senedir ölüleri sular altında! Mahalleli isyan etti - 6. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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