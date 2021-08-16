Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Ali Arık idaresindeki 02 HF 832 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yusuf Çalgan’a çarptı. Kazada yaralanan Arık, hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Fatih mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde motoruyla seyahat eden Mehmet Ali Arık, karşı tarafa geçmeye çalışan Yusuf Çalgan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilerek yerde sürüklendi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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