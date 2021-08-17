Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlker Neğiş, ortaokuldayken okulu bırakma kararı almıştı. Babası bu kararın ardından ceza vermek amacıyla kendisi bir enstrüman imalat atölyesine çırak olarak verdiğini anlattı. Ağaç tozu ve cila gibi birçok kimyasalın kullanıldığı mesleğinin zorlukları olmasına rağmen kendisine en uygun meslek olduğunu o yıllarda anladığını aktaran Negiş, babasının okulun kıymetini anlaması için başlattığı mesleğini 32 yıldır büyük bir bağlılıkla icra ediyor.

BABASI SAYESİNDE SEVDİĞİ İŞİ YAPIYOR

Başarılı bir öğrenci olmasına rağmen okulu bırakma kararı aldığını ifade eden Neğiş, el sanatlarına olan ilgisinin enstrüman imalatına girmesiyle arttığını söyledi. Babasının okulun değerini anlaması için başlattığı mesleğini zorluklarına rağmen çok sevdiğini aktaran İlker Neğiş, “Orta ikinci sınıftan ayrıldıktan sonra bağlama imalatıyla ilgili çıraklık yapmaya başladım ve o zaman bu zamandır mesleğimi severek yapıyorum. Okulda başarılı bir öğrenciydim ama bir türlü okulu sevemedim, el sanatları biraz daha cazip geldi. Tabi o zaman içerisinde bağlama imalatını veya bağlama imalatçısı olacağımı da bilmiyordum. Babamın iş yerine yakın bir yerde bağlama ve ut imal eden bir atölye vardı. Öğlen yemeklerinde babam burada çalışanları ağaç tozu ve cila içerisinde görünce ‘en azından oğlanı oraya vereyim, okumanın kıymetini anlasın’ dedi ve o şekilde başladım ben bu mesleğe. Şu anda Türkiye’nin hemen hemen her yerinde ismim biliniyor, bu da babamın bana vermiş olduğu ceza sayesinde herhalde. O yüzden ceza mıdır, ödül müdür, o şekilde değerlendirelim” ifadelerini kullandı.

32 SENEDİR BU MESLEĞİ YAPIYOR

Yaptığı mesleğin usta çırak ilişkisi çerçevesinde gerçekleştiğini ve erken yaşta başlanması gereken bir dal olduğunu anlatan usta İlker Neğiş, usta olmanın sadece uygulama olmadığını dile getirdi. Yaklaşık 32 senedir mesleğini büyük bir bağlılıkla icra ettiğini vurgulayan Negiş, “Bizim mesleğimiz usta çırak ilişkisiyle devam eder. Ama burada ustalık sadece öğrendiğini uygulamak değil, herhangi bir zorlukla karşılaştığında pratik çözüm üretebilmektir. Hangi malzemeyi hangi malzemeyle kullanırsan karşına ne çıkacak bilmektir. Yani zaman içerisindeki tecrübe diyebilirim. 89 senesinden bu zamana kadar bağlama imalatının içerisindeyim. Aynı zamanda ut imalatı da yapıyorum, ancak sadece branşım bağlama diye artık başka hiçbir enstrümana dokunmuyorum. Ustalaşma konusu 89 senesinden bu zamana 32 sene civarında oldu. Yapmış olduğunuz her enstrüman size tecrübe kazandırıyor. Yapmış olduğunuz hatayı görüp bir sonrakinde daha temkinli davranmanız gerekiyor. Senelerden beri yapmış olduğum yüzlerce, binlerce enstrümanla da bu tecrübeye sahip oldum” diye konuştu.

Kahramanmaraş Geleneksel El Sanatları sergisi açıldı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Mücadelenin 100'üncü yılı kapsamında 'Kahramanmaraş Geleneksel El Sanatları' sergisi açıldı.

Geleneksel el sanatları ustasından Ordu maketleri Ordu'da geleneksel el sanatları ustası Ataş, atölyesinde Yason Kilisesi, Hazinedaroğlu Konağı, Çivisiz Cami gibi tarihi eserlerin maketlerini hazırladı.

Engelliler el sanatları kursuyla motive oluyor Yozgat'ta bedensel engelli vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezince açılan el sanatları kurslarıyla sosyalleşiyor.



