Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon (İSKİ) ekipleri, vatandaşların şikâyeti üzerine gürültüye sebep olan mazgalı değiştirdi. Yapılan kazı çalışmalarının ardından yeni mazgal yerleştirildi. Ancak etrafı doldurulmayan mazgal çukur şeklinde kaldı.

Trafiğin yoğun olduğu caddede hem kaza riski doğuruyor, hem de eskisinden daha fazla gürültüye sebep oluyor diye vatandaşlar pankart yazarak tepki gösterdi. Çevredeki esnaf, ‘Dikkat çökebilir, İSKİ çalışmıyor, mahalle sakinleri” diye yazılı bir pankart astı.

‘İBB taşımıyor halk taşıyor İBB'yi’ Sefaköy’de, İETT otobüsünün arıza yapması üzerine vatandaş araçtan inerek otobüsü itti. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterek, "İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi" dedi.