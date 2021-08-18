Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova’da program, katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı’na kadar yaptığı “sessiz yürüyüş” ile devam etti. Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi. Deprem günü kaydedilen kurtarma görüntülerini seyreden katılımcılar, ardından aynı alanda Kur’ân-ı kerim tilaveti ve okunan mevlidi takip etti. Program, deprem saati olan 03.02’de duaların edilmesiyle son buldu.

Kocaeli’deki anmalar, Kavaklı sahilinde Kur’ân-ı kerim okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından ölenler için dualar edildi.

Sakarya’da Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen anma programında, Kur’ân-ı kerim okundu, dualar edildi.

Marmara depremi 28 milyonu etkiler Muhtemel bir depremin Marmara’ya kıyısı olan şehirlerdeki tüm insanları etkileyeceği ve ülke ekonomisine ağır hasar vereceği belirtildi.