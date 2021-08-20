Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler mevkii çevre yolunda Hüseyin Kaynak idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp savrularak yol ortasında devrildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan araç sürücüsü Hüseyin Kaynak, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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