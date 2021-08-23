Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teröristlerden arındırılan bölgelerde hayatın normalleştirilmesi, insani ve teknik yardım kapsamında ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin sunulması ve Suriye’den Türkiye’ye hasta sevkini asgariye indirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı faaliyetler yürütüyor. Türkiye Sağlık Bakanlığına bağlı 5 hastane ve onlarca sağlık ocağı bölgede hizmet veriyor. Hastaların kendi vatanlarında tedavi edilebilmesi için sağlanan imkânlar sonucunda, binlerce kişi muayene, ameliyat ve yataklı tedavi hizmetlerinden yararlanıyor.

“İMKÂNLAR AYAĞIMIZA GELDİ”

Bab Hastanesinde tedavi gören kalp hastası Ali Osman “Sağlık imkânları ayağımıza kadar geldi. Eskiden tedavi için Halep’e, Şam’a ve bunun gibi büyük illere veya Türkiye’ye gitmek zorundaydık” dedi.

Çobanbey Hastanesinde oğlu tedavi gören Selahattin Ökkeş “Oğlum yanık dolayısıyla hastanede. Hastane idaresine ve Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum. Fırat Kalkanı Harekâtı öncesi hastalanmaktan endişelenirdik ancak şimdi bölgeye yapılan sağlık hizmetleriyle bu endişelerden kurtulduk” diye konuştu.

Suriye'de yaralanan çocuklar Türkiye'de tedavi ediliyor Geçen yılın başından bu yana Suriye’de yaralanan 0-4 yaş arası 2282 çocuk tedavi için Hatay’a getirildi.