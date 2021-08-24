Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık’tan yapılan açıklamada önceki gün başlatılan çalışmalarda ilk gün itibarıyla denizden üç bin dolayında tomruk toplanıldığı paylaşıldı. Açıklamada sel felaketi sonrasında Bakanlık olarak Türk radyo ve NAVTEX yayınları aracılığıyla bölgede seyir yapan gemilere uyarı yapıldığı kaydedildi. Acil ihtiyaç duyulan ulaşım akslarındaki sıkıntıların giderildiği ve denizlerin tomruklardan tamamen arındırılmasıyla da afet öncesi hareketliliğin büyük ölçüde normale döneceği aktarıldı. Deniz yüzeyindeki tomrukların toplanması işlemi, dünyada ilk defa kullanılan bir sistemle gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede toplama işleminde özel bir firma tarafından İstanbul’da imal edilen, çelik tellerden oluşan bir donanım kullanılıyor. Toplanan tomruk ve ağaç malzemeleri Orman Bölge İşletmesine ait toplama noktalarına getirilerek karaya çıkarıldığı ve toplama işlemini gerçekleştiren sistemin ihtiyaca göre daha fazla kullanılması için üretiminin sürdüğü vurgulandı.

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