Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede halk otobüsünde şoförlük yapan Gökay Kul, otobüsü gelin arabası yapma hayâlini yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü. Yetkililerin müsaade etmesi üzerine otobüsü süsleten damat, düğün günü sürpriz yaparak otobüsü gelin arabasına çevirdi. Gökay Kul, otobüsle gelini evinden alarak, davetlilerle birlikte şehir turu attıktan sonra, vatandaşların şaşkın bakışları arasında düğün salonuna gitti.

"ÇOK İSTEDİĞİM HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Uzun süredir halk otobüslerinde şoförlük yaptığını dile getiren Gökay Kul, “Çok istediğim gelin arabası hayâlimi gerçekleştirdim. Bir farklılık yaparak unutulmaz ânlar yaşadık. Eşim de çok şaşırdı, sürpriz oldu. Otobüslerle konvoy yaptık. Gelin arabası şehir içinde büyük ilgi gördü. Bu mutluluğa ortak olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bahşiş için gelin arabasının peşini bırakmadı! Damadı çıldırttı Bursa’da gelin arabasından bahşiş almak için otomobilin peşinden koşan çocuk, en sonunda damadı çıldırttı.

Taksiyi gelin arabası yaptı! Arkadaşları mutluluğuna ortak oldu Manisa’da taksici olan Selçuk İnce, Türkan Akkaş ile dünya evine girdi. Gelin arabası olarak taksisini süsleyen Selçuk İnce’ye arkadaşları da taksileriyle yaptıkları konvoy ile eşlik etti. Manisa sokaklarında konvoy eşliğinde gezen taksiler vatandaşların ilgisini çekti.

Dirftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttı Antalya'da driftli evlilik teklifi organizasyonu sonrası 78 bin 137 lira ceza yiyen damat, ardı arkası kesilmeyen ceza kağıtları sonrası kendisine ait düğün arabasını satılığa çıkardı. Cezayı ödeyebilmek için çok sevdiği otomobilini satıla çıkarmak zorunda kaldığını dile getiren İsmail Göksu, “Severek ciddi anlamda masraflar yapmıştım ama ayrılık vakti gelmiş sanırım. Keşke yapmasaydık” dedi.