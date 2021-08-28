Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Simav’ın Efir köyünde yangınlara müdahale amacıyla dolu olarak bekletilen 2 metre derinliğindeki havuza 4 genç serinlemek amacıyla girdi. Havuza giren gençlerden Ömür ve Dilek Kabaca çiftinin üç çocuğundan biri olan Ahmet Kabaca boğularak hayatını kaybetti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SONUÇSUZ KALDI

Vatandaşların kurtarma çabalarının sonuçsuz kaldığı olayda, 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Kabaca’nın hayatını kaybettiği belirlenerek, cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne sinir krizi geçirdi Antalya’da 5 yıldızlı otelde ailesi ile birlikte tatil yapan 8 yaşındaki çocuk, otelin olimpik havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen anne ve hala ise morg önünde gözyaşlarına boğuldu.

Dev dalgalarla boğuşan genç, boğulmaktan son anda kurtarıldı Zonguldak’ta denize giren bir genç dev dalgalarda boğulma tehlikesi geçirdi. Genci ölümün eşiğinden vatandaşlar kurtardı.