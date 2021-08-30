Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi 2.Serçe Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Yaşar Akbulut ( 36) ve karısı S.A. (37) henüz bilinmeyen sebepten evde tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında cinnet getiren S.A., mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar Akbulut, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli S.A. ise ekiplerce olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da ailesini katleden 14 yaşındaki çocuk tutuklandı! İşte ilk ifadesi Ordu'nun Korgan ilçesinde ailesinden 3 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı. F.Y., ilk ifadesinde ailesi tarafından kendisine psikolojik baskı uygulandığını ve annesinin onu sevmediğini düşündüğünü söyledi.

Husumetlisini silahla yaralamıştı, tutuklandı ​Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aralarında husumet olan kişiyi silahla yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.