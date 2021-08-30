Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza ilçeye bağlı Kesim köyünde meydana geldi. Köy yolunda seyir eden Suat Bilici (58) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Suat Bilici ve eşi ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suat Bilici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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