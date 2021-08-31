Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar 1. Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren oto ekspertiz iş yerinde geçtiğimiz hafta hırsızlık meydana geldi. İş yerinde çalışan personel lavaboya gittiği anda iş yerine giren 11 yaşındaki çocuk, hırsızlık yaparken personel tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

ÖNCE SU İÇTİ SONRA PARALARI ÇALDI

Soygun anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine kimsenin olmadığı anda giren hırsızlık şüphelisi, önce içerideki su sebilinden bardakla su içti, ardından ise çekmecedeki bütün paraları çaldı. Tam kaçacağı sırada görevli personel tarafından yakalanan şüpheli, olay yerine gelen polise teslim edildi.

“HIRSIZIN RAHATLIĞI BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI”

Olayı anlatan iş yeri sahibi Cihat Hasırcıoğlu, “Pazar günleri iş yerimizde sadece bir personelimiz nöbetçi olarak kalır kepenklerimiz açıktır. Personelimiz lavaboya gittiği sırada iş yerini gözetleyen 11 yaşındaki çocuk içeri dalmış. Görüntüleri izlediğimizde hırsızın rahatlığı bizi çok şaşırttı. Önce su içmiş bardakla daha sonra da kasadaki paraları çalmış. Tam kaçacakken görevli arkadaşımız yakalamış çocuğu. Polis çağırdık ve ben yaşı küçük olduğu için şikayetçi olmadım” diye konuştu.

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