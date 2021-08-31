Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da karı kocanın tartışması aile faciasıyla son buldu. Gözü dönen adam karısını bıçakla ağır yaraladı. Bir anda şoka giren şahıs, sokağa koşup "Ben karımı öldürdüm" diye bağırdı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi 6. Yayla sokak sokak üzerinde bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre tartıştığı 38 yaşındaki Ebru G.'yi bıçakla göğsünden yaralayan 40 yaşındaki Necati G. daha sonra alt sokağa doğru kaçarak ben karımı öldürdüm diyerek bağırmaya başladı.

TALİHSİZ KADININ DURUMU AĞIR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Necati G. alt sokakta gözaltına alınırken, yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının yoğun bakımda ve durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

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