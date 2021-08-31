Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde kaza meydana geldi. 74 yaşındaki H.İ.E. adlı kadını telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini polis olarak tanıtıp kadını korkutarak kandırdı.

POŞET İÇİNE KOYDU

Dolandırıcı yaşlı kadına eve gelen polise evdeki para ve altınları poşet içine koyup teslim etmesini istedi.

DOLANDIRICIYA TESLİM ETTİ

Dolandırıcının tuzağına düşen yaşlı kadın evdeki 14 bin 70 lira, 700 dolar, 640 euro paralar ile 5 adet çeyrek altın, 1 adet altın gerdanlık, 1 adet taşlı altın alyans, 2 adet altın küpe, 3 adet tek taşlı yüzüğü poşet içine koyup evine gelen dolandırıcıya teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Kiralık villa' dolandırıcılığına dikkat Çeşme'de ailesiyle tatil yapmak için bir uygulama üzerinden rezervasyon yaptıran avukatın kiraladığı villa hayali çıktı.

'Altın bereketlendirme' dolandırıcılığı yapan 3 kadın yakalandı İstanbul ve Ankara'da başta 'altın bereketlendirme' dolandırıcılığı olmak üzere onlarca suça karışmış olan 3 kadın Gaziosmanpaşa'da yakalandı.