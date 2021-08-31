Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Buna göre farklı mahallelerdeki 166 ev karantinaya alındı.

Karantinadaydı! Kardeşinin HES kodu ile şehirler arası seyahat etti Antalya'da karantinaya alınan bir kişi, kardeşinin HES kodunu kullanarak bindiği otobüste Eskişehir'de yakalandı.

Düğününden sonra korona olduğu tespit edildi! 24 kişi karantinaya alındı Denizli'de düğünden 1 gün sonra korona virüs testi pozitif çıkan gelinin ardından 23 kişi karantinaya alındı.