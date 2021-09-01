Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siverek ilçesine bağlı Kümetaş Mahallesi'nde bir inekte kuduz belirtileri çıkması üzerine, bölgeye İlçe Tarım Ekiplerine bağlı veterinerler çağrıldı.

İNEĞİN KUDUZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ekiplerin bahsi geçen ineği incelemesi sonrasında, ineğin kuduz olduğu saptandı. Ekipler tarafından itlaf edilen inek kepçe ile kazılan çukura gömüldü.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Mahalle, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından karantinaya alınarak, 6 ay boyunca hayvan giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Polonya'da 17 tilkide kuduz vakası görüldü Polonya'nın başkenti Varşova ve çevresindeki kentlerde 17 tilkide kuduz vakası tespit edildi. Yetkililer, Mayıs ortasından itibaren bölgedeki tüm tilkilere kuduz aşısı yapılmasını kararlaştırdı.

Dünyada her yıl 59 bin kişi kuduzdan hayatını kaybediyor Dünyada her yıl yaklaşık 59 bin kişi hayatını kuduz nedeniyle kaybediyor.

Anormalleşen kedi, kuduz çıktı Aydın’ı Söke ilçesine bağlı Bağarası Sayrakçı Mahallesi’nde yaşayan bir çoban anormal hareketler sergileyen ve saldırganlaşan kedisini tüfekle vurarak itlaf etti. İzmir Bornova’da incelemeye alınan kedi kuduz çıkınca, kedisi tarafından ısırılan 29 yaşındaki Hamit Aydoğdu tedavi altına alındı.