Ankara'nın Altındağ ilçesi Hüseyingazi Mahallesi'nde akşamüstü şiddetini artıran rüzgar cadde kenarında duran ağaçları devirdi. Çevreye savrulan ağaç parçaları şans eseri kimseye isabet etmezken, olayda yaralanma veya can kaybı da yaşanmadı.
OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI
Belediye ekiplerinin çevre güvenliğini sağlanmasının ardından devrilen ağaçlar kaldırılarak vatandaşların olası bir olumsuz durum yaşamalarının önüne geçildi.
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