Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuzdere Mahallesi'nde ikamet eden G.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını aldı. İhbarın ardından Kemer JASAT Komutanlığı ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın evinde arama gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada evin çeşitli bölmelerinde 485 gram kubar esrar, 72 gram toz esrar, 0.59 gram kristal, 1.80 gram kenevir tohumu, 4.25 gram toz ilaç, 1 adet hassas terazi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet uyuşturucu eleği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı Malatya’da şüpheli araç durdurulduktan sonra yapılan aramada uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Çocuklara uyuşturucuyla kaplı şeker satıyorlar Uyuşturucu tacirleri, çocukları esrar kaplı şekerlemelerle uyuşturucuya alıştırmaya çalışıyor. Ürünlerin pazarlaması ise TikTok ve Instagram’da yapılıyor.