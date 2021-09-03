Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakın zamanda sel felaketiyle sarsılan ve acı kayıplar veren Kastamonu ve Sinop için Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.

YAĞIŞLAR YEREL KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.

SEL VE SU BASKINLARI KONUSUNDA UYARI

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı MGM'den alınan bilgiye göre, Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.