Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de inşaat malzemeleri satan biriş yerind eyangin çıktı. Yangın anında içeride olan baba oğul kaçma fırsatı yakalayamadan, dükkan içerisindeki kimyasallar yangının hızlı bir şekilde yayılmasına neden oldu. Dükkan sahibi oldu, oğlu ise feci şekilde yaralandı.

KİMYASAL MADDELER YANGININ BÜYÜMESİNE SEBEP OLDU

Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki inşaat malzemeleri satan dükkanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.

Dükkandaki kimyasal maddeler nedeniyle bir anda büyüyen yangın güçlükle söndürdü. Yüksek ısıya dayanamayan binanın önündeki bölümün çökmesi sonucu iş yeri sahibi Erhan ve oğlu Mehmet Halis Başbay içeride mahsur kaldı.

YANGININ SEBEBİNİN KAYNAK MAKİNASI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Baba ve oğul itfaiye ekiplerince bilinçleri kapalı halde dışarı çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Erhan Başbay hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Halis Başbay müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.Yangının iş yerinde N.A. tarafından yapılan kaynak sırasında meydana geldiği iddia edildi. N.A. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

İkitelli Oto Sanayi Sitesi'nde yangın Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Alevlerin bir anda her yeri sardığı olay yerine itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mobilya atölyesinde yangın çıktı Hatay’ın Antakya ilçesinde sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı.