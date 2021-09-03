Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Selimiye Mahallesi Çukurköy mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Ormanlık bölgeden alevlerin çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalara başlarken, helikopterler de sortileri ile alevlere havadan müdahale ediyor.

Bodrum'da ormanlık alanda yangın Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Şemdinli’de yangın kontrol altına alındı Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı.