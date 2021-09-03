Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki plajda 55 yaşındaki Şevki Çakmak'ın serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşlar Çakmak'ı karaya çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AİLESİ KAHROLDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulan vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Çakmak hayatını kaybetti. Çakmak'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini kahretti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

16 yaşındaki genç sulama havuzunda boğuldu Kütahya’nın Simav ilçesinde, yangın söndürme amaçlı yapılan sulama havuzuna serinlemek için giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne sinir krizi geçirdi Antalya’da 5 yıldızlı otelde ailesi ile birlikte tatil yapan 8 yaşındaki çocuk, otelin olimpik havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen anne ve hala ise morg önünde gözyaşlarına boğuldu.