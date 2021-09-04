Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta bir diş hekimi motoruyla seyir halindeyken ölümüne gitti. Tünel girişinde başka bir araçla çarpışan hekim ağır şekilde yaralanmasının ardından hastanede hayatını kaybetti.

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ HER YERDE ARANIYOR

Kaza, Kahramanmaraş-Göksun karayolu Erdem Beyazıt Tüneli girişinde meydana geldi. Orhan K. (33) idaresindeki motosiklet, Göksun istikametine seyrederken Erdem Beyazıt Tüneli girişinde plakası ve markası tespit edilemeyen bir araca çarptı. Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Orhan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya neden olan aracın sürücüsünün bulunması için çalışmalar devam ederken, hayatını kaybeden motosiklet sürücünün diş hekimi olduğu öğrenildi.

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