Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri şüphelendikleri otomobile Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde ‘dur’ ihtarında bulundu.
Ancak araç sürücüsü M.S., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçan M.S, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nin ara sokaklarında önü kesilerek yakalandı.
ARANDIĞI BELİRLENDİ
Yakalanan sürücünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "silahla adam yaralama" olayından arandığı belirlendi. Zanlı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü
Husumetlisini silahla yaralamıştı, tutuklandı Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aralarında husumet olan kişiyi silahla yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Silahla rastgele ateş edip 4 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı Diyarbakır’da seyyar manavdaki husumetlilerine ateş eden 2 kişi, manavda oturan iki kişi ile o sırada Lunapark ’tan çıkan baba ile 3.5 yaşındaki oğlunu da yaraladı. Polis ekipleri 4 kişinin yaralandığı olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.