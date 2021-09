Türkiye Gazetesi

Yaklaşan doğum süreci her anne adayı için hem heyecan hem de stres sebebidir. Bu tatlı stresi azaltmanın ilk yolu da iyi bir hazırlık yapmaktan geçer. Bir bebeğin 0-1 yaş aralığında bakımının çok iyi yapılması gerekiyor. Bu yüzden doğum öncesinde hem kendiniz hem de bebeğiniz için iyi bir ihtiyaç listesi oluşturmalısınız. Ancak listeyi oluşturduktan sonra yenidoğan alışverişini muhtemel bir erken doğum riskine karşı son haftalara bırakmamak da yarar var.

Bebeğiniz için alınacak temel ihtiyaçlar şöyle:

Giyim: Bebek alışverişinde şüphesiz alacağınız şey mevsime göre tercih edeceğiniz kısa ya da uzun kollu zıbınlar. Pamuklu takımlar, yüzüne zarar vermemesi için eldivenler ve vücut sıcaklığını korumak için bere ile patiklere de listenizde yer vermelisiniz. Ayrıca çoraplar, yelek, güneşten korumak için başlık da almalısınız.

Beslenme: Bebeğinizi beslemeniz için edinmeniz gereken olmazsa olmazlar ise süt sağma makinesi, biberon, süt saklama poşetleri, biberon temizleme malzemeleri, bebek ağız bezi, emzirme yastığı ve örtüsü… Tabii bir de bebeğiniz için anne sütü ya da mamayı dışarıda muhafaza etmenize yarayacak termal çanta edinmelisiniz.

Bakım: Yenidoğan bebekler oldukça narindir. Alışveriş listenizde sağlığa dair ateş ölçer, burun aspiratörü ve burun damlası da bulundurmalısınız. Bebeğinizin banyosu için de şampuan, vücut yağı, banyo süngeri ve bornozun yanı sıra kolay yıkamanızı sağlayacak banyo küveti ile file de almalısınız. Bebek bezi, ıslak mendil, pişik kremi ve alt açma örtüleri de bakım çantanızın olmazsa olmazları...

Seyahat ve uyku: Bebek arabası seçmeye uzun bir vakit harcayabilirsiniz. Hem konforlu hem de güvenilirlik açısından doğru arabayı seçmeniz için piyasada çok fazla elemeniz gereken seçenek var. Bunun dışında ana kucağı, kanguru ve beşik de araştırma isteyen konulardan… Yatak alırken bebeğiniz için nevresim takımı, alez, cibinlik, uyku tulumu ve battaniye almayı da unutmayın.

BUNLARA DİKKAT

¥ Bebek için liste hazırlarken doğacağı ayı ve mevsim şartlarını da göz önünde bulundurmalısınız. Tabii kıyafet alırken bebeğinizin boy ve kilosu da önem taşıyor. Kimi bebek yenidoğan kıyafetlerini, kimi bebek de direkt 1 aylık kıyafetleri giymeye başlıyor.

¥ Kıyafet sayılarına dikkat! Her ne kadar yenidoğan çok çabuk büyüyor denilse de gün içinde çok fazla kıyafet değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.

¥ İlk etapta bebek bezini depolamayın. Her bebeğin cildi farklıdır. O yüzden çok övülen bir marka sizin bebeğinize iyi gelmeyebilir. Deneyerek, doğru, konforlu ve bütçenize uygun olan bezi bulmalısınız.

¥ Kıyafet seçerken önceliğiniz her daim pamuklulardan yana olmalı. Zira bebeğinizin terlemesini istemezsiniz.

¥ Giysilerin görselliğinden ziyade konforuna odaklanmalısınız. Bebeğinize kolay giydirip çıkarabileceğiniz, onun da içinde rahat hareket edeceği kıyafetleri satın almalısınız.

¥ En zor kısım doğru bebek arabasını bulmak. Seçtiğiniz araba size ne kadar süre kullanım imkânı sunuyor? Bebeğinizle baş başa çıktığınızda tek başınıza arabayı kolay katlayıp açabilecek misiniz? Aracınızın bagajına bebek arabası sığacak mı? gibi birçok sorunun cevabını netleştirip karar vermelisiniz.

¥ Bebeğinizin temizliğini yaparken pamuğun yanı sıra ıslak mendilden de faydalanmak isteyebilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz kısım tabii ki içerik! Hassas tenli bebeğinizin cildinde alerji ya da pişik gibi bir tepki oluşmaması için kimyasaldan uzak kokusuz, doğal içerikli mendillere odaklanmalısınız.

