Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Çine ilçesinde dün akşam saatlerinde ruhsal sorunları olduğu iddia edilen bir kişi 5 yaşındaki çocuğa bıçakla saldırdı.

KARNINDAN YARALADI

M.T. ve oğlu İ.E.T. (5) ile akşam namazı için camiye gittikleri sırada psikolojik sorunları iddia edilen E.Y. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle küçük çocuğa bıçakla saldırarak karnından ağır yaraladı.

HASTANAYE KALDIRILDI

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hayati tehlikesi bulunan İ.E.T. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olay sonrası E.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpek balığının saldırısına uğrayan sörfçü hayatını kaybetti Avustralya’nın doğusunda köpek balığının saldırısına uğrayan bir sörfçü hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'da süpermarkette 'terör' saldırısı: Yaralılar var Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir süpermarkette gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı. Saldırgan 60 saniye içinde etkisiz hale getirilirken, Başbakan Jacinda Ardern olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.

Park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı Maltepe’de park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kurşunların isabet ettiği 1 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.