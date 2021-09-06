Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da arkadaşının oğlunun sünnet törenine katılmaya giden adam, eğlenceye değil ölümüne gitti. Talihsiz adam, halay çektiği esnada kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ederek hemen hastaneye kaldırdığı şahıs, kurtarılamayarak öldü.

BİR ANDA YERE DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Mikail Göleli (68), Sultanköy Mahallesinde arkadaşının oğlunun sünnet düğününde halay çekerken bir anda yere düştü. Göleli'nin kalp krizi geçirdiğini düşünen akrabaları, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Marmaraeğlisi Devlet Hastanesine kaldırılan Göleli kurtarılamadı.

"BİLDİĞİMİZ BİR RAHATSIZLIĞI YOKTU"

Göleli'nin yere düştüğü anlar akrabalarının cep telefonuna yansıdı.

Arkadaşı Mehmet Girgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göleli'nin sağlıklı bir şekilde düğünde zaman geçirirken bir anda hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Girgin, "Rahmetli Mikail abi düğüne geldi halay başı çekerken, o esnada rahatsızlanarak yere düştü. Yere düştükten sonra tabi millet başına toplandı. Hemen ambulansı aradık geldi. Hastaneye götürüldü. Daha sonra vefatını duyduk. bildiğimiz bir rahatsızlığı yoktu. Allah kimsenin başına vermesin çok büyük bir üzüntü." dedi.

Göleli'nin cenazesi yarın memleketi Iğdır'da toprağa verilecek.

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