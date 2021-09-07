Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olan Nurcan Keskin (22) ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16), Yüksek İhtisas Hastanesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedaviye alındı. Solunun cihazına alınan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

16 yaşındaki Aktaş’ın cenazesi, dün Nokta Camisi’nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi. 22 yaşındaki Keskin'de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Anne ile kızı iki gün arayla koronavirüse yenildi Adana'da koronavirüse yakalanan anne ile kızı iki gün arayla hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan hastadan "Aşı olun" çağrısı Samsun’un Bafra ilçesinde aşı olmayan ve korona virüse yakalanan 49 Yaşındaki Tahir Kapusuz, "Aşı olun" çağrısında bulundu. 14 gün hastanede kaldıktan sonra sağlığına kavuşarak taburcu olan Kapusuz, “Yaşamak güzel, aşı olsaydım ben bu acıyı hissetmeyecektim” dedi.