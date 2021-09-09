Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen orman yangınlarında binlerce hektarlık alan zarar görürken, ormanların eski hâline kavuşturulması için çalışmalar sürüyor. Orman ve Su İşleri eski bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu bu konuda önemli tavsiyelerde bulundu.

Gazetemize konuşan Eroğlu, gençleştirme çalışmalarının önemine dikkat çekerek "Yangında zarar gören ağaçların temizlenmesi, yanan alanların etrafının koruma altına alınması, özellikle o bölgede yanan Kızılçam ormanlarının yaşlarının tespit edilmesi ve Orman teşkilatı tarafından bu alanlara ilave tohum takviyesi yapılması gerekir. Bu işlemler yapıldığında, yanan ormanların yüzde 70’i kendiliğinden yeşillenecektir” dedi.

Türkiye’nin toplam orman alanının 22,9 milyon hektar olduğunu ve ülke yüz ölçümünün takriben yüzde 29’unun ormanlarla kaplı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Ülkemizde en fazla bulunan çam türleri kızılçam, karaçam, sarıçam, fıstık çamı ve Halep çamı. Ülkemizde takriben 5,2 milyon hektar kızılçam ormanı bulunuyor. Yani, ormanlarımızın yaklaşık yüzde 23’ü kızılçam ormanlarından meydana geliyor" diye konuştu.

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