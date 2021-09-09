Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla toplu taşımada ve trafikte yaşanan yoğunluk vatandaşların tepkisine sebep oluyor. Okulların açılmasıyla İstanbul’da 3 milyon öğrenci ve 200 bin öğretmen dersbaşı yaptı. Yaklaşık 20 bin kadar servisin ve çocuklarını özel araçlarıyla okula bırakan velilerin oluşturduğu yoğunluk, özellikle okul çevrelerinde dakikalarca trafiğin kilitlenmesine yol açıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, okulların açılmasıyla hem trafikte hem de toplu ulaşımda anormal bir artış yaşandığını kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin acil olarak bazı tedbirler alması gerektiğini belirten Ilıcalı, çok şeritli yollarda bir şeridin otobüslere ayrılması, deniz ulaşımına önem verilmesi, taksilerin dijitalleşerek mobil uygulamalarla yolcuyla bir araya gelmesinin sağlanması gibi çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Bu çözümlerin de yeterli olmayacağına değinen Ilıcalı, şunları söyledi: "Geometrik düzeni bozuk yollar var, kavşaklar var, sinyalize kavşaklar var. Acil bunlara ait düzenlemeler yapılması lazım. Eğer bu tedbirler alınmazsa açık net olarak söyleyeyim, üniversitelerin de açılmasıyla beraber İstanbul’da trafik tamamen kilitlenir. Acil tedbir şart, daha kötü günler bizi bekliyor."

Okulların açıldığı ilk gün yarım saat içerisinde trafikte yüzde 50 artış olduğuna dikkat çeken Ilıcalı, toplu ulaşımı ücretsiz yapmakla bu işlerin olmayacağını, acilen tedbirlerin alınması gerektiğini anlattı.

YOĞUNLUK YÜZDE 65'İ GÖRDÜ

İstanbul’da erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle D-100 kara yolu Edirne ve Ankara istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi.

Alkollüyken Kaza yaptı! Trafik canavarı olduğu ortaya çıktı Küçükçekmece'de daha önce iki kere alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü bir şekilde kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kazada kimse yaralanmazken, sürücü gözaltına alındı.

Okullar açıldı, İstanbul'da trafik durma noktasına geldi Okullarında açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63’lere çıktı. Avcılar E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. Servis minibüsleri ve otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu.