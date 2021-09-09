Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de soakak ortasında bir kadın boşanma aşamasında olduğu şahıs tarafından feci şekilde darp edilip, 4 yerinden silahla vuruldu. Talihsiz kadının bir anlık güçle zanlının elinden silahı almasıyla, çevredekiler şahsı kıskıvrak yakaladı. Daha sonra gözaltına alınarak ifadesi alınan cani kocanın bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

VÜCUDUNA 4 MERMİ İSABET ETTİ

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Hanedan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülay C. (41) isimli kadın yolda yürürken boşanma aşamasındaki eşi Yunus C. (52) ile karşılaştı. Bir müddet konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile Yunus C., eşini sokak ortasında darp ederek yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 mermi isabet etmesiyle yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı.



TALİHSİZ KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Silah seslerini duyup dışarıya çıkan vatandaşlar olaya müdahale etmek isteyince, gözü dönmüş koca silahı bu kez de yardıma gelen vatandaşlara doğrulttu. Yaralı kadının eşinin elinden silahı almasıyla birlikte hamle yapan vatandaşlar, Yunus C.’yi kıskıvrak yakaladı. Vatandaşlar durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gülay C.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınan gözü dönmüş koca, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sokak ortasında koca dehşeti! Kocaeli'de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşini darp edip, silahla vurdu.