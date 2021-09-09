Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana geldi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin yeri tespit edildi.

EVDE SAKLANDIĞI BİLGİLERİ ALINDI

Şahsın babasına ait Hamamüstü köyünde bulunan evde saklandığı bilgilerini alan jandarma ekipleri, eve baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü üyesi A.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Savcılıkta yapılan sorgulamanın ardından şahıs tutuklandı.

3 ilde FETÖ'ye operasyon: 10 şüpheli yakalandı Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı 11 kişi tutuklandı İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleşen FETÖ/PDY ilişkin operasyonda, gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.