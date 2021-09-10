Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük'te minibüs şoförlüğü yaptığı öğrenilen şahıs, anne ve babasını ziyaret etmek üzere köyde bulunan evlerine gitti. Oğlunun geldiğinden habersiz eve giren anne, kanlar içindeki cesedini buldu.

ANNESİ KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Olay, ilçeye bağlı Sine köyünde meydana geldi. Anne ve babasını ziyarete gelen Hüseyin A. evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Bir süre sonra eve gelen anne korkunç manzara ile karşılaştı. Oğlunu kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde gören anne durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz adamın öldüğü belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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