Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kağıthane Çağlayan Mahallesinde tek teker ile şov yapmaya çalışan sürücü arkasındaki arkadaşını düşürerek yaraladı.

ARKADAŞINI DÜŞÜRDÜ

Ömer A’nın (22) kullandığı motosiklete arkadaşı Muhammet Emre K. (16) ile binerek sokak içiresinde tek teker şov yapmaya çalıştı. Sürücü Ömer A. sokakta tek teker yaparak ilerlerken, ön tekeri indirdiği sırada Muhammet Emre K. dengesini kaybederek yola düşüp yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü ve çevredeki vatandaşlar yaralı Muhammet Emre K.’nın yardımına koştu. Çevredeki vatandaşları ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı Muhammet Emre A. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞOV YAPARKEN ARKADAŞINI DÜŞÜRDÜ

Kağıthane’de tek teker yaparken arkadaşının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücünün tekeri indirdiği sırada arkasındakinin düştüğü, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar ve sonrasında yaralının ambulansa alınması yer alıyor.

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