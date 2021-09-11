Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesinde bulunan sahilde kimliği belirsiz kişiler tarafından Yunus balığına tabanca ile ateş edilip öldürüldü.

TABANCA İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Sahilde dolaşan vatandaşlar kıyıda karaya vurmuş bir yunus balığı olduğunu fark etti. Balığın yanına gittiklerinde ise hayvanın boynunda kurşun deliği olduğunu tabanca ile öldürüldüğünü görünce şaşkına döndüler.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Ölü yunus balığı belediye ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü.

Gelinin düğün günü, annesinin ölüm günü oldu Samsun'da kızının gelin çıkarma anında kalp krizi geçiren kadın, tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci ölüm! Kendi traktörü sonu oldu Amasya'da seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybeden 71 yaşındaki yaşlı adam feci şekilde can verdi.

Baba oğulun kavgası ölümle bitti Adana'da babasıyla kavga eden genç silahla vurularak hayatını kaybetti. Ailesi gencin kendi kendini vurduğunu, görgü şahitleri ise babasının vurduğunu öne sürdü.