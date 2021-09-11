Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Şemikler Ortaokulu'nda 7'nci sınıfa giden 2 öğrenciye koronavirüs belirtileri göstermeleri üzerine PCR testi uygulandı. Öğrencilerin test sonucunun pozitif çıkması ile birlikte sınıf karantinaya alındı.

EĞİTİM 'UZAKTAN' SÜRÜYOR

Karantinaya alınan sınıfta eğitim uzaktan devam ediyor. Denizli genelinde karantinaya alınan okul sayısı ise 4'ü lise, 2'si ortaokul olmak üzere toplamda 6 oldu.

ÖĞRENCİLERE PCR TESTİNDE 'VELİ ONAYI' ŞARTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Pazartesi gününden itibaren bazı okullarda sağlık taraması yapılacağını duyurmuştu. Herkes 'okullarda PCR testi nasıl olacak' sorusunun cevabını merak ederken Bakan Koca, yeni bir açıklama yaparak veli onayı alınacağını açıklamıştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PCR testinin belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağını belirterek, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" ifadelerini kullandı.

3 öğrenci korona oldu, tüm sınıf karantinaya alındı Bilecik'te bulunan bir okulda 3 öğrencinin koronaya yakalanması üzerine sınıfları karantinaya alındı.

MEB'den öğrencilere Covid mazeret belgesi Milli Eğitim Bakanlığınca, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ‘Kronik Rahatsızlığı Bulunan Öğrenciler’ konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre; e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacak.