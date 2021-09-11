Hastanede tedavi gören yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Ayrıca kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü K.O'nun ise tutuklandığı belirtildi.
Bodrum-Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait K.O. idaresindeki yolcu otobüsü, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev almıştı.
1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Kaza sırasında otobüste bulunan 22 kişiden biri hayatını kaybederken yaralanan 20 kişiden 5'i ayakta tedavi edilmiş, 15'i ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.
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