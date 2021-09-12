Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Koçlu Kırsal Mahallesinde traktör kontrolden çıkarak fıstık bahçesine savruldu.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
Durdu Polat idaresindeki traktör kontrolden çıkarak fıstık bahçesine savruldu. Savrulan traktörde bulunan Polat’ın 14 yaşındaki torunu Metin Polat, traktörün altına kalarak ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Bahçede bulunanların çabasıyla traktörün altında çıkartılan talihsiz genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polat’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Koçlu Kırsal Mahallesine götürüldü.
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