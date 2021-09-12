Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da mutfağına giren kadın bir anda kabusu yaşadı. Çıkan seslere dikkat kesilerek, tezgahını kontrol eden kadın, yılanı görünce neye uğradığını şaşırdı. Ev sakinleri yılana müdehale etmesi için hemen yetkilileri çağırdı.

BELEDİYE EKİPLERİ YILANI ÇIKARTTI

ikametin mutfak tezgahının altında ikamet sahipleri tarafından yılan olduğu fark edildi. Hemen itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ikametin mutfağındaki yılanı canlı olarak yakaladı. Yılan itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakılırken, ikamet sahipleri de rahat bir nefes aldı.

İngiltere'de yılan paniği! Vatandaşlar tedirgin İngiltere’nin Cambridgeshire bölgesinde Conington’da ağaca tırmanmış 3 metre uzunluğunda bir piton yakalandı.

Eve giren yılan korku dolu anlar yaşattı! Mersin'de 5 kişilik bir ailenin evine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Evine 2 metrelik yılan girdi Mersin'de bir eve 2 metrelik yılan girmesi üzerine ekipler çağırılarak, dışarı çıkarılıp doğaya salındı.

Züccaciyede yılan paniği! Deprem oluyor zannetti Kocaeli'de zücaciye mağazasına giren 1 buçuk metrelik yılan korku dolu anlar yaşattı. İş yeri sahibi "Tabakları, tavaları salladı. Deprem oluyor zannettim ama baktım ki yılan girmiş, epeyce korktum" dedi.