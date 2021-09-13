Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Cildiniz kadar cildinize sürdüğünüz fırça ve süngerlerin temizliği de büyük önem taşıyor. Çünkü şüphesiz en çok bakteri barındıran ve kirlenmeye müsait olan makyaj eşyası, makyaj fırçaları ve süngerleri oluyor. Haftada en az bir kere bu malzemelerin temizliğini yapmalısınız.

¥ İlk yapmanız gereken bir kaba ılık bir su hazırlamak. İçerisine birkaç damla şampuan damlatıp, fırçalarınızı bir süre içerisinde bekletin. Daha sonra güzelce ovup, şampuandan arınana kadar durulayın. Havlu yardımıyla nazik hareketlerle makyaj malzemelerinizin nemini alın ve kurumaya bırakın. Fırçalarınızın şeklinin bozulmamasını istiyorsanız kuruturken fırça kısmı aşağı gelecek şekilde bir yere asabilir ya da fırça filelerinden yararlanabilirsiniz. Makyajınızı yapmadan önce malzemelerinizin tamamen kuruduğundan ise emin olun. Günlük temizlikte ise fırçalarınızı makyaj temizleme mendiliyle hızlıca temizleyebilirsiniz. Makyaj süngerleri için de en iyi temizleyici beyaz sabundur.

Rujların da temizlenebildiğini biliyor musunuz?

¥ Temizleme işlemini yaparken dikkat etmeniz gereken tabii ki rujun yapısını bozmamak. Maket bıçağı yardımıyla rujunuzdan ince bir katman keserek gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

¥ Kapatıcılarda ise sünger uçlulardan ziyade pompa uçluları tercih edebilirsiniz. Pompa uçlu şişeleri belirli aralıklarla ıslak bir mendille silmelisiniz.

¥ Göz kalemi temizliği de asla atlamamanız gerekenlerden… Kaleminizi ucu açık bile olsa düzenli olarak özel kalemtraş ile açıp yenilemelisiniz.

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