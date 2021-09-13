Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Oval: Bu yüz tipine sahipseniz çok şanslısınız. Hemen hemen her modelin yakıştığı oval yüz tipinde dikkat edilmesi gereken tek nokta yüz hatlarını kapatan modeller tercih etmemektir.

Yuvarlak: Yüzünüzü uzun ve ince göstermek isteyebilirsiniz. Saçınızın yoğunluğunu yükseltecek modeller tercih ederseniz ön plana çıkacak olan saçınız yüzünüzün yuvarlaklığını gölgeleyecektir.

Kare: Yüzünüzde en çok keskin hatlarınız ve köşeli çeneniz dikkat çeker. Sertliğin ön planda olduğu bu yüz tipinde yine eğer yüzünüzdeki ifadeyi yumuşatmak istiyorsanız yuvarlak modeller tercihiniz olmalı.

Üçgen: Bu yüz tipinde çenenin dar olması dikkat çeker. Yüzünüzde ideal bir orantı yakalayabilmek için saç uçlarınıza hacim vermeniz gerekiyor. Çeneden başlayarak saç uçlarına doğru yapılan iri dalgaları çok beğeneceksiniz.

Saç rengi için doğal açıcı: Papatya suyu Kimyasal alerjiniz varsa ya da saçınızı boyatmak istemiyorsanız saç renginizi açmak hayal değil.