Bahçelievler Yenibosna'da bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İçeride bulunan çalışanlar panik halde dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
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Bahçelievler Yenibosna'da bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İçeride bulunan çalışanlar panik halde dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Etiketler : bahçelievler,fabrika yangını,