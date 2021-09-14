Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir kadın internette tanıştığı bir kişi ile Esenyurt Meydanı’nda bulunan bir kafede buluştu. Buluşmaya gelen kişiyle bir süre sohbet eden kadın tuvalete gitmek için masadan kalkınca masada tek kalan şahıs kadının çantasında bulunan bir miktar parayı çaldı. Parayı çalan adam hesabı ödedikten sonra kayıplara karıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Masaya geri döndüğünde çantasının karıştırıldığını fark eden kadın, durumu kafe çalışanlarına anlatarak kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kaydında yaşanan hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine genç kadın adamdan şikayetçi oldu. Genç kadının şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

ÇALDIĞI PARAYLA HESABI ÖDEDİ

Yaşanan hırsızlık anlarına şahit olan kafe çalışanı Furkan Özkaya “Hanımefendi ve beyefendi kafeye geldi. Daha sonra hanımefendi tuvalete giderken, beyefendi benden hesabı istedi. Beyefendi o sırada hesabı ödeyip, kalkıp gidiyor. Ondan sonra hanımefendi parasının olmadığını fark etti. Bize danıştı. Biz de o sırada güvenlik kamerasından bakınca durumu fark ettik” dedi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor."